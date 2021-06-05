Дипломат допустил обсуждение темы Арктики на встрече лидеров РФ и США

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в конструктивном взаимодействии с США по вопросам развития Арктики, и эта тема может быть поднята в ходе встречи президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил в субботу посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Это, во-первых, конструктивное взаимодействие с США в рамках Арктического совета, это взаимодействие арктических стран в интересах обеспечения ответственного управления устойчивым развитием арктического региона, это наша общая ответственность, и России, и США", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на вопрос о том, какие вопросы, касающиеся Арктики, РФ хотела бы обсудить в ходе саммита.

Как добавил Корчунов, "мы исходим из того, что эта общность интересов формирует конструктивную повестку сотрудничества России и США в интересах устойчивого развития региона".

По словам российского дипломата, саммит будет важным событием "для российско-американских двусторонних отношений, а также вопросов мировой повестки".

Старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин накануне заявил, что Арктика будет одной из тем встречи президентов двух стран.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.