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В США изобрели метод получения электричества с помощью углеродных нанотрубок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Массачусетского технологического института открыли новый способ получения электричества с помощью углеродных нанотрубок. Об этом сообщает Phys.org.

"Жидкость, органический растворитель, вытягивает электроны из частиц, генерируя ток, который может быть использован для управления химическими реакциями или для питания микро - или наноразмерных роботов", - говорится в сообщении.

В результате появляется возможность заниматься электрохимией без проводов, отмечается в публикации.

"Этот механизм новый, и этот способ получения энергии совершенно новый", - приводятся в сообщении слова Майкла Страно, профессора химического машиностроения Carbon P. Dubbs в Массачусетском технологическом институте.

В новом исследовании, описывающем это явление, ученые показали, что они могут использовать получаемый электроток для запуска реакции, известной как окисление спирта – органической химической реакции, которая важна в химической промышленности.

США

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