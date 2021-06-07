В США изобрели метод получения электричества с помощью углеродных нанотрубок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Массачусетского технологического института открыли новый способ получения электричества с помощью углеродных нанотрубок. Об этом сообщает Phys.org.

"Жидкость, органический растворитель, вытягивает электроны из частиц, генерируя ток, который может быть использован для управления химическими реакциями или для питания микро - или наноразмерных роботов", - говорится в сообщении.

В результате появляется возможность заниматься электрохимией без проводов, отмечается в публикации.

"Этот механизм новый, и этот способ получения энергии совершенно новый", - приводятся в сообщении слова Майкла Страно, профессора химического машиностроения Carbon P. Dubbs в Массачусетском технологическом институте.

В новом исследовании, описывающем это явление, ученые показали, что они могут использовать получаемый электроток для запуска реакции, известной как окисление спирта – органической химической реакции, которая важна в химической промышленности.