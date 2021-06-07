Десятки сотрудников МЧС Абхазии ищут упавшую в реку туристку из РФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Абхазии второй день продолжаются поиски туристки из России, которая упала с моста в реку в воскресенье вечером в районе Гегского водопада в окрестностях высокогорного озера Рица, сообщает МЧС республики.

В поисках задействованы около 30 человек личного состава ведомства.

В МЧС уточнили, что пропавшая - жительница Татарстана Дарья Манасова, 1997 года рождения.

Как сообщалось, она находилась на отдыхе в Сочи, в Абхазию приехала в составе экскурсионной группы. Инцидент произошел после спуска с Гегского водопада на автотрассу, ведущую к озеру Рица. По словам очевидцев, девушку унесло течением.

Спасательные подразделения в экстренном порядке были направлены в Бзыбское ущелье. Они обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но пропавшую не нашли.

Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное, отметили в МЧС.