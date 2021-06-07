Выручка "русских торгов" Christie's составила около $9 млн

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Общая выручка аукционного дома Christie's по итогам "русских торгов" составила 6,2 млн фунтов стерлингов (8,7 млн долларов), сообщили в аукционном доме.

"Летний аукцион русского искусства Christie's завершился сегодня в Лондоне с результатом 6 191 750. Торги прошли в живом формате и привлекли более 100 покупателей, участвовавших в зале, по телефону и онлайн", - отметили в Christie's.

Так, во время торгов с молотка ушли работы Дмитрия Левицкого "Портрет императора Павла I" (862 тысяч фунтов стерлингов), Константина Горбатова "Невидимый град Китеж" (525 тысяч фунтов стерлингов), Сергея Чехонина "Натюрморт с розами, анемонами и хризантемами в китайской вазе" (275 тысяч фунтов стерлингов) и Дмитрия Пригова "Шесть композиций из серии Appearances" (22,5 тысячи фунтов стерлингов).

С абсолютным успехом, как отметили в аукционном доме, продана коллекция произведений Фаберже, ранее принадлежавшая Александре Анастасии Гамильтон, герцогине Аберкорнской. 18 лотов в общей сумме принесли 954 тысяч фунтов стерлингов. Фаворитом собрания стала фигурка слона с башенкой из обсидиана, украшенная золотом, драгоценными камнями и эмалью, ушедшая с молотка за 237 тысяч фунтов стерлингов.

Всего на "русских торгах" в этом году было представлено 239 лотов, в числе которых как картины и работы на бумаге выдающихся русских художников, так и произведения декоративно-прикладного искусства, творения фирмы Фаберже, драгоценные изделия с императорским провенансом (история владения), фарфор, серебро и предметы, связанные с военной историей.