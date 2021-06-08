Брайан Адамс снимет календарь Pirelli за 2022 год

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Канадский музыкант и фотограф Брайан Адамс примет участие в создании календаря Pirelli за 2022 год. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Как отмечается на сайте проекта, это будет уже 48-й выпуск знаменитого календаря. Пока не раскрываются ни места съемки, ни имена людей, которых будут фотографировать для календаря.

Первый календарь Pirelli вышел в 1964 году. Над календарем за 2020 год работал итальянский фотограф Паоло Роверси, а от съемок на 2021 год организаторам пришлось отказаться в связи с пандемией коронавируса. Ранее выпуск календаря прерывался в период с 1975 по 1983 годы из-за экономического кризиса.

Фотографии Адамса, который получил мировую известность как рок-музыкант, публиковались во многих крупных журналах, включая Vogue, American Vanity Fair и Harper's Bazaar. Он участвовал в съемках для рекламных компаний таких брендов, как Hugo Boss, Montblanc, Escada, Schwarzkopf, и часто снимал своих коллег по музыкальной сцене - Эми Уайнхаус, Мика Джаггера, Майкла Джексона, Питера Гэбриела.

На счету Адамса также многочисленные выставки в музеях и галереях США, Канады и европейских городов.