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В Белоруссии освободили от должности критиковавшего власть архиепископа

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Синод Русской православной церкви освободил от должности архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия, который критиковал власть после президентских выборов в Белоруссии 2020 года.

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"Священный Синод постановил почислить архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья согласно ходатайству Синода Белорусского экзархата, определив местом пребывания Преосвященному архиепископу Артемию город Минск", - говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви в среду.

"Преосвященным Гродненским и Волковысским определено быть епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию, который освобожден от управления Слуцкой епархией. Временное управление Слуцкой епархией поручено Патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину", - проинформировали в РПЦ.

Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий после прошедших в августе 2020 года президентских выборов раскритиковал действия власти, заявив, что Церковь "не должна быть равнодушной". "Вам на коленях надо стоять за все фальсификации, за тот обман", - сказал он, в частности, после одной из августовских служб.

Белоруссия РПЦ

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