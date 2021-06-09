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Эстония заявила о "непостижимых" ограничениях на поездки в Финляндию

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс (Eva-Maria Liimets) в среду обратилась в Еврокомиссию с жалобой на Финляндию из-за ограничений на поездки в соседнюю страну.

"Принимая и применяя ограничения на свободное передвижение, государства-члены должны соблюдать принципы законодательства ЕС, в частности, принципы соразмерности и недискриминации", - написала эстонский министр в письме европейским чиновникам.

Как сообщила пресс-служба МИД Эстонии, Лийметс направила письмо европейскому комиссару по транспорту Адине Валеан (Adina Valean), комиссару по внутренним делам Илве Йоханнсон (Ylva Johannson), комиссару по правовым вопросам Дидье Рейндерсу (Didier Reynders) и комиссару по вопросам занятости Николасу Шмидту (Nicolas Schmidt).

В письме поднят вопрос о соразмерности ограничений на поездки в Финляндию. Министр также связалась по телефону с комиссаром по транспорту и "обратила внимание Комиссии на ограничения, наложенные Финляндией на свободное передвижение в Шенгенской зоне", добавили в пресс-службе.

Эстония обеспокоена тем, что, несмотря на решение правительства Финляндии от 3 июня разрешить рабочим въезд в страну с 7 июня, эту возможность можно реализовать только самолетами. Наиболее демократичный способ пересечь Финский залив - на паромах - для эстонских рабочих остается закрытым.

Причины действующих в Финляндии ограничений на передвижение остаются неясными, являются несоразмерными и необоснованными, считают в МИД Эстонии.

Вопрос о применяемых в Финляндии ограничениях был поднят в среду в парламенте Эстонии. В запросе премьер-министру Кае Каллас (Kaja Kallas) отмечалось, что из-за этого "большая часть людей потеряла свой доход". "Тысячи людей не видели свои семьи уже пять месяцев", - сказано в письме.

Отвечая депутатам, Каллас сказала, что "ситуация непостижима". "Возможно, Финляндия в каком-то смысле попала в ловушку своих хороших показателей заболеваемости коронавирусом (...) они поставили себе очень низкую цель... Мне кажется, что за этим скрываются и другие причины", - заявила Каллас.

Ранее Финляндия разрешила въезд людям из стран, в которых показатель заболеваемости за две недели меньше 25 случаев на 100 тыс. населения. Этот критерий намного ниже, чем в других странах Европейского союза.

Эстония Финляндия Коронавирус

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