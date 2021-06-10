Поиск

Экс-министра по делам семьи ФРГ лишили научной степени из-за плагиата

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экс-министр по делам семьи ФРГ Франциска Гиффей лишилась научной степени доктора, сообщил в четверг Свободный университет Берлина.

Президиум университета принял единогласное решение после подробных консультаций и проверки диссертации Гиффей.

Согласно заключению, научную степень удалось получить, "введя в заблуждение относительно самостоятельности научной работы". В ней были использованы тексты и ссылки других авторов без соответствующих указаний.

В мае после длительных дискуссий относительно качества научной работы и обвинений в плагиате Гиффей подала в отставку, но решила по-прежнему выдвигаться от Социал-демократической партии на выборах в парламент Берлина. Гиффей хочет стать преемницей правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера.

Сама политик говорит, что сделала "ошибки" в работе и решила добровольно отказаться от степени доктора наук.

Германия Франциска Гиффей

Новости

Минску и Москве осталось согласовать последнюю "дорожную карту" по интеграции

Волонтеры штаба Бабарико получили в Белоруссии по пять лет колонии

Волонтеры штаба Бабарико получили в Белоруссии по пять лет колонии

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Саммит Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Что случилось этой ночью: четверг, 10 июня

Индонезия рассчитывает открыть Бали для туристов из России в августе

Пострадавшая от кибератаки компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн

Пострадавшая от кибератаки компания JBS USA заплатила хакерам $11 млн

Лондон и Вашингтон осудили признание ФБК экстремистской организацией

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны

Парламент Албании объявил импичмент президенту страны

Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии

Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии

Украинский законопроект о коренных народах напомнил Путину о нацистской Германии
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');