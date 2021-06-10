Экс-министра по делам семьи ФРГ лишили научной степени из-за плагиата

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Экс-министр по делам семьи ФРГ Франциска Гиффей лишилась научной степени доктора, сообщил в четверг Свободный университет Берлина.

Президиум университета принял единогласное решение после подробных консультаций и проверки диссертации Гиффей.

Согласно заключению, научную степень удалось получить, "введя в заблуждение относительно самостоятельности научной работы". В ней были использованы тексты и ссылки других авторов без соответствующих указаний.

В мае после длительных дискуссий относительно качества научной работы и обвинений в плагиате Гиффей подала в отставку, но решила по-прежнему выдвигаться от Социал-демократической партии на выборах в парламент Берлина. Гиффей хочет стать преемницей правящего бургомистра Берлина Михаэля Мюллера.

Сама политик говорит, что сделала "ошибки" в работе и решила добровольно отказаться от степени доктора наук.