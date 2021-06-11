США ввели санкции против сети, поддерживающей хуситов в Йемене

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минфин США в четверг объявил о санкциях против международной сети, которая имеет связи с повстанцами-хуситами и Ираном.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) включает в санкционный список членов контрабандной сети, которая помогает финансировать иранский Корпус стражей исламской революции (...) и хуситов в Йемене. Возглавляемая базирующимся в Иране финансистом хуситов Саидом аль-Джамалем эта сеть генерирует десятки миллионов долларов дохода от продажи товаров, таких как иранская нефть, значительная часть которых затем направляется через сложную сеть посредников и обменных пунктов во многих странах хуситам в Йемене", - говорится в заявлении Минфина.

Отмечается, что санкции вводятся в отношении семи физических лиц, среди которых граждане Великобритании, Индии, Сирии, Сомали, Йемена, а также компаний Addon General Trading, Swaid & Sons for Exchange и судна Triple Success, которые "играют ключевую роль в этой незаконной сети".

"США работают над тем, чтобы помочь урегулировать конфликт в Йемене и оказать долгосрочную гуманитарную помощь йеменскому народу. (...) Настало время для хуситов согласиться на прекращение огня и для всех сторон возобновить политические переговоры. (...) Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на хуситов, в том числе посредством целенаправленных санкций, для достижения этих целей", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном госдепом.

Кроме того, Министерство финансов США и Государственный департамент сообщили об отмене санкций в отношении трех бывших должностных лиц правительства Ирана и двух компаний, ранее участвовавших в покупке, приобретении, продаже, транспортировке или сбыте иранской нефтехимической продукции.