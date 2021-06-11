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Глава НАСА назвал сотрудничество РФ и США в космосе "исключительным"

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава американского аэрокосмического агентства НАСА Билл Нельсон назвал сотрудничество России и США в космосе "исключительным", об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

"Политические отношения (между США и Россией - ИФ) становятся очень напряжёнными. Но какая единственная сфера, в которой мы смогли сотрудничать? Такое сотрудничество продолжается с 1975 года, когда американский космический корабль пристыковался к российскому космическому кораблю в разгар Холодной войны, и экипажи кораблей жили вместе 9 дней. С того момента мы продолжаем сотрудничать. Наше сотрудничество - исключительное", - заявил Нельсон.

Он заявил, что российская сторона, в свою очередь, также желает продолжать сотрудничество, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран. На встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным он сказал российскому коллеге, что ему "не важно какие отношения на земле, Россия и США - партнёры в космосе, и он не хочет, чтобы партнёрство заканчивалось".

5 июня Рогозин провёл переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном. Как сообщили в "Роскосмосе", Нельсон принял приглашение главы российской госкорпорации посетить Россию и предложил продлить работу МКС до 2030 года.

Рогозин в свою очередь отметил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС возможно только после отмены американских санкций.

НАСА Билл Нельсон США

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