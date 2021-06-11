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Около 20 человек погибли в ДТП в Пакистане

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На юго-западе Пакистана в пятницу произошло ДТП с автобусом, в результате чего погибли не менее 19 человек, еще 50 пострадали, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, авария произошла в провинции Белуджистан. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего автобус с паломниками, которые возвращались в провинцию Синд после посещения суфийской святыни, вылетел в кювет и перевернулся.

Телеканал напоминает, что в Пакистане часто происходят ДТП со смертельными исходами из-за плохой дорожной инфраструктуры и несоблюдения правил дорожного движения.

Пакистан

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