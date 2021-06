Drax и Mitsubishi запустят проект улавливания и хранения CO2 в Великобритании

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Британская генерирующая компания Drax Group и японская инжиниринговая Mitsubishi Heavy Industries Engineering заключили соглашение о реализации проекта улавливания и хранения углекислого газа.

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, проект будет осуществляться на базе электростанции Drax в британском графстве Северный Йоркшир, которая работает на биомассе и угле.

Британская компания планирует запустить первую биоэнергетическую установку с улавливанием и хранением углерода (bioenergy with carbon capture and storage, BECCS) в 2027 году. К 2030 году установка сможет улавливать по меньшей мере 8 млн тонн CO 2 в год.

В результате Drax рассчитывает к 2030 году перейти к отрицательным нетто-выбросам углерода, то есть улавливать из атмосферы больше CO 2 , чем она производит.

В Drax отметили, что это поможет Великобритании достичь ее цели по сокращению выбросов углекислого газа на 78% к 2035 году.

В рамках сотрудничества с британской компанией Mitsubishi направит в Лондон команду специалистов по улавливанию и хранению углерода.