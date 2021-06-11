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Умер нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Японский химик Эйити Нэгиси умер 6 июня в возрасте 85 лет, сообщает агентство Kyodo в пятницу.

Нэгиси с 1979 года работал в американском университете Пердью (штат Индиана). Как сообщается на сайте учебного заведения, на счету ученого около 400 публикаций.

В 2010 году Нэгиси, а также Акира Судзуки (Япония) и Ричард Хек (США) были удостоены Нобелевской премии по химии за "разработку новых, более эффективных путей соединения атомов углерода друг с другом с целью построения сложных молекул, которые улучшают повседневную жизнь".

Япония Эйити Нэгиси

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