Трое человек погибли после того, как автомобиль врезался в донорскую клинику в США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По данным властей, по меньшей мере три человека погибли в субботу после того, как автомобиль врезался в донорскую клинику в Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает NBC News.

Автомобиль въехал в клинику Biomat USA чуть после 11:30 утра (по восточному времени), сообщил директор по общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хиссрич.

UPDATE: There are 3 confirmed fatalities. One medic has been transported to a local hospital for minor smoke inhalation. https://t.co/Jfv3eDvu2n — Pgh Public Safety (@PghPublicSafety) June 12, 2021

Он также сообщил, что один человек находится в критическом состоянии, а медик пострадал от отравления угарным газом. Состояние третьего человека неизвестно. Имена жертв не разглашаются.

Авария спровоцировала пожар в здании, который пожарные незамедлительно принялись потушить.