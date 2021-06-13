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Трое человек погибли после того, как автомобиль врезался в донорскую клинику в США

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - По данным властей, по меньшей мере три человека погибли в субботу после того, как автомобиль врезался в донорскую клинику в Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает NBC News.

Автомобиль въехал в клинику Biomat USA чуть после 11:30 утра (по восточному времени), сообщил директор по общественной безопасности Питтсбурга Уэнделл Хиссрич.

Он также сообщил, что один человек находится в критическом состоянии, а медик пострадал от отравления угарным газом. Состояние третьего человека неизвестно. Имена жертв не разглашаются.

Авария спровоцировала пожар в здании, который пожарные незамедлительно принялись потушить.

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