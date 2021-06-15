Президент Украины не увидел смысла в роспуске парламента

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия Верховной радой закона о деолигархизации распускать парламент не имеет смысла.

"Я считаю, что сегодня Украине нужна стабильность, потому и законы есть такие - деолигархические или закон про референдум, когда можно спокойно решать вопросы. Потому есть и закон о снятии неприкосновенности и закон про импичмент. Все должно регулироваться на законодательном уровне", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"Я считаю, что распускать сегодня Верховную раду нет смысла с точки зрения стабильности", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, он "уверен в партии "Слуга народа", которая должна поддержать законопроект".

"Есть еще и несколько демократических партий, как они себя называют. Я думаю, что они тоже должны поддержать эту инициативу, несмотря на то, что это была моя инициатива, а не их. Хотя пусть в будущем и скажут, что это была совместная инициатива. Сейчас главное - пройти этот процесс. Это цивилизованный выход из-под влияния олигархов - для государства, бизнеса, отдельных чиновников и для олигархов", - добавил он.

В то же время, как отметил Зеленский, "в случае, если так случится, что парламентарии захотят превратиться из законодателей в бизнесменов, то президент будет ожидать поддержки в обществе".

"Тогда у меня будет "план Б", - подчеркнул он.

В начале июня сообщалось, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект о борьбе с чрезмерным влиянием олигархов. Президент Украины через пресс-службу подчеркнул, что этот закон не нарушит права тех, кто будут признаны олигархами, но вводит определение этого понятия, очертит круг олигархов и введет правила их взаимоотношений с властью.

Согласно документу, олигархам предлагается запретить финансировать политические партии и участвовать в приватизации крупных активов.