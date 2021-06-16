В Таллине заявили, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство Эстонии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Два российских самолета Су-35 во вторник вошли без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Хийумаа, сообщила в среду пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.

Самолеты находились в воздушном пространстве страны менее минуты. Транспондеры у них не были включены, не было планов полета и отсутствовала двусторонняя радиосвязь с авиационной службой Эстонии.

МИД Эстонии вызвал в среду временного поверенного в делах РФ и передал ему ноту протеста.

В штабе заявили, что это четвертый в нынешнем году случай нарушения воздушного пространства Эстонии российскими самолетами.