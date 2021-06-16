РФ получила право на экспорт молока и молочной продукции в Сингапур

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Россия получила право на экспорт переработанного молока и молочной продукции в Сингапур.

Как сообщает Россельхознадзор, ветеринарный сертификат согласован с продовольственным агентством Сингапура (SFA).

Поставки молочной продукции могут осуществляться в сопровождении этого сертификата при выполнении требований Сингапура.

Россельхознадзор уточнил, что предприятия, заинтересованные в поставках своей продукции в Сингапур, должны пройти обследование и быть внесены в реестр компаний, имеющих право на экспорт (ИС "Цербер").