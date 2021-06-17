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Сенатор США счел взаимодействие Байдена с РФ гарантией недопущения ядерной войны

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в ходе саммита с российским лидером Владимиром Путиным продемонстрировал, что понимает важность взаимодействия с Россией по вопросам контроля над вооружениями во избежание ядерной войны, заявил председатель комитета сената США по международным отношениям Боб Менендес.

"Президент Байден ясно дал понять, что его администрация понимает важнейший принцип, согласно которому мы должны взаимодействовать с Россией по вопросам контроля над вооружениями, чтобы гарантировать, что ядерная война никогда не произойдет", - говорится в заявлении Менендеса, опубликованном на сайте комитета.

Он приветствовал "налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности" и выразил надежду, что "удастся добиться существенного прогресса в деле снижения риска вооруженных конфликтов".

Менендес пообещал, что комитет по международным отношениям сената будет продолжать осуществлять строгий надзор за политикой США в отношении России, чтобы "обеспечить соответствие риторики администрации ее действиям".

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры продолжались менее четырех часов, в то время как отведено на них было четыре-пять часов.

США Джо Байден Боб Менендес

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