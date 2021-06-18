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В Иране пройдут выборы президента

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Граждане Ирана в пятницу отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать за нового президента страны.

Борьбу за президентское кресло ведут четыре кандидата. Изначально претендентов было больше, однако за последнюю неделю многие сняли свою кандидатуру.

Фаворитом президентской гонки считается Ибрахим Раиси. 60-летний политик, находящийся под американскими санкциями, с 2019 года занимает пост главы судебной власти Ирана, до этого был генпрокурором. В ходе предвыборной кампании он обещал бороться против нищеты и коррупции, построить за четыре года 4 млн новых домов и построить "народное правительство ради сильного Ирана".

В 2017 году Раиси уже предпринимал попытку стать президентом, однако проиграл Хасану Рухани.

Раиси в прошлом жестко критиковал соглашение по иранскому атому, заключенное Ираном с "шестеркой" международных посредников. Однако теперь он, как и остальные кандидаты, выражает готовность выполнять параметры сделки, если в нее вернутся США.

Помимо него, борьбу за пост президента ведет Мохсен Резаи, который в 1980-90-х годах возглавлял Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Согласно опросам, он занимает второе место, однако сильно отстает от Раиси. Кандидатами также являются бывший глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати и заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми.

Президент Ирана избирается на четыре года. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос. Согласно закону, президент должен избираться из религиозно-политических деятелей, отвечающих следующим требованиям: иранское происхождение, гражданство Ирана, организационные способности, достойная биография и набожность, религиозность, вера в основы, на которых построена Исламская Республика Иран и принадлежность к официальной религии страны.

Нынешний глава государства Хасан Рухани не сможет баллотироваться вновь из-за ограничений по сроку пребывания у власти.

Эксперты отмечают, что предстоящие выборы могут ознаменовать конец правлению в стране реформаторов, к которым относят Рухани, и прихода ко власти сторонников консерваторов - более враждебно относящихся к идее какого бы то ни было сотрудничества с Западом. Они также ожидают низкую явку избирателей в этом году.

Иран

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