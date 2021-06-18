Мотоциклист погиб в США, пытаясь установить рекорд дальности прыжка

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Каскадер погиб в штате Вашингтон, когда пытался установить мировой рекорд по дальности прыжка на мотоцикле.

Как сообщает "Би-би-си", Алекс Харвилл разбился во время тренировочного прыжка.

На шоу в городе Мозес-Лейк в штате Вашингтон каскадер пытался преодолеть прыжком расстояние в 107 м, однако он не долетел и ударился о склон холма.

При аварии Харвилла перебросило через руль, с него слетел шлем.

Алекс Харвилл был профессиональным каскадером, он ранее уже устанавливал рекорды по дальности прыжка на мотоцикле. В 2013 году он пролетел более 90,5 м.