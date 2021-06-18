ВМС США собрались вывести из боевого состава до 15 кораблей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - ВМС США в предстоящем финансовом году, который начинается 1 октября, планируют вывести из своего состава 14 боевых кораблей и один буксир, чтобы сэкономить более $5 млрд на их ремонте. Это следует из рассматриваемых Конгрессом бюджетных материалов.

В частности, речь идет о консервации семи ракетных крейсеров (San Jacinto, Lake Champlain Monterey, Hue City, Anzio, Vella Gulf и Port Royal), четырех боевых кораблей прибрежной зоны (Forth Worth, Coronado, Detroit и Little Rock), большого десантного корабля (Whidbey Island) и отправке на утилизацию двух многоцелевых атомных подводных лодок (Providence и Oklahoma City), а также морского буксира (Apache).

В результате в боевом составе ВМС США вместо нынешних 22 ракетных крейсеров типа Ticonderoga останется 15.

"Если мы будем сохранять эти семь крейсеров, которые предлагается вывести из боевого состава в 2022 финансовом году, то на это потребуется приблизительно $5 млрд в рамках Оборонной программы на предстоящие годы (в предстоящие пять лет)", - сказал на слушаниях в Конгрессе заместитель начальника штаба ВМС вице-адмирал Джим Килби.

По его словам, поддержание стареющих кораблей слишком дорого обходится флоту.

При этом вице-адмирал подчеркнул, что сокращение количества крейсеров не повлияет на боеспособность авианосных ударных групп, куда они входят, поскольку их функции могут выполнять эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis.

В настоящее время в боевом составе ВМС США числится около 70 ракетных эсминцев.

Высвободившие средства в военном бюджете ВМС США предлагают направить на строительство новых боевых кораблей.