Ким Чен Ын поклялся, что Трудовая партия Кореи выведет КНДР из трудностей

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын на пленуме Центрального комитета партии поклялся, что под руководством ТПК страна преодолеет все нынешние и будущие трудности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Генеральный секретарь от имени ЦК ТПК торжественно поклялся, что партия обязательно преодолеет все трудности, стоящие на пути революции (...), без малейших отклонений останется верной революционной идее (...), с какими бы серьезными трудностями она ни столкнулась в будущем", - говорится в сообщении агентства.

Пленум ЦК ТПК, открывшийся 15 июня, в пятницу завершил работу. В течение четырех дней на форме были рассмотрены вопросы партийного строительства, ситуация в экономике страны, внешнеполитические проблемы.

Ким Чен Ын, коснувшись отношений с США, заявил в своем выступлении, что страна должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации.

Кроме того, он "подробно проанализировал политическую тенденцию" в связи с приходом в США новой администрации, и "разъяснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления деятельности, которые будут поддерживаться в отношениях с США в предстоящие дни".

Он также призвал "отвечать на ежечасно изменяющееся положение и прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".

Ким Чен Ын призвал руководство партии принять активные меры по решению проблемы нехватки продовольствия, вызванной тем, что сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна из-за тайфунов, обрушившихся на страну в прошлом году. Среди основных пунктов повестки дня был также поставлен вопрос о чрезвычайной противоэпидемической ситуации. Генсек разъяснил "неотложные задачи, которые должны быть выполнены государством любой ценой уже сейчас, когда мировой кризис в области здравоохранения становится все углубляется из-за злокачественного вируса".

Пленум принял ряд решений по перестановкам в партийном руководстве, включая политбюро ЦК ТПК.