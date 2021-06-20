На иранской АЭС "Бушер" временно отключено электроснабжение

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроснабжения произошло на выходных на иранской АЭС "Бушер", сообщает Associated Press со ссылкой на иранских официальных лиц.

Отключение произошло ещё в субботу, 19 июня. Планируется, что оно продлится три или четыре дня.

О причинах отключения в Иране пока не сообщают.

АЭС "Бушер" стала первой подобной станцией на Ближнем Востоке. Строительство станции было начато германскими специалистами в 70-е годы прошлого века, а затем заморожено. В 90-х годах к строительству АЭС была привлечена российская сторона. 23 сентября 2013 года Россия передала первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт иранскому заказчику - был подписан акт предварительной приемки станции. В конце июня 2013 года АЭС "Бушер" была выведена на 100% мощности.