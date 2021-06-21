Девять детей и один взрослый погибли в ДТП из-за непогоды в Алабаме

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Десять человек, в том числе девять детей, погибли после того, как в субботу шторм обрушился на американский штат Алабама и стал причиной аварии с участием 18 автомобилей, сообщает BBC News.

Как сообщает BBC News со ссылкой на местные власти, причиной ДТП могла быть потеря управления машиной на скользкой дороге. В одной из машин погибли отец и девятимесячная девочка. Остальные восемь жертв находились в автобусе, принадлежавшем приюту для детей, подвергшихся насилию.

Национальный совет по безопасности на транспорте направил на место происшествия следователей.

Сообщается также, что в результате падения дерева были убиты 24-летний мужчина и его 3-летний сын в субботу недалеко от города Тускалуза ( штат Алабама).

Тропический шторм "Клодетт" принес проливной дождь на большую часть северной Алабамы, Луизианы и Джорджии поздно вечером в субботу.