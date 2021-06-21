Санкции ЕС против 78 физлиц и 8 организаций Белоруссии вступили в силу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии, это решение уже вступило в силу.

"Это решение принято в связи с эскалацией ситуации с серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии и жесткой репрессией гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕС.

Под санкции ЕС попали белорусские министры обороны и транспорта, а также замглавы МИД Белоруссии и российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Сообщается, что санкции, в частности, предусматривают замораживание активов внесенных в санкционные списки лиц, а также запрет на въезд на территорию ЕС.

"Цель санкций - оказать давление на белорусское политическое руководство с целью инициирования настоящего и инклюзивного национального диалога с более широким кругом представителей общества и избежать дальнейших репрессий", - говорится в заявлении.

Таким образом, согласно заявлению, в общей сложности под санкциями, введенными ЕС против Белоруссии, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.

Решение об ограничительных мерах опубликовано также в Официальном журнале и, следовательно, вступило в силу.