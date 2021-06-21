В Турции с июля отменят комендантский час и разрешат междугородние поездки
Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил о снятии с июля части ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, сообщают турецкие СМИ.
В частности, с 1 июля отменяется комендантский час, а также запрет на междугородние поездки.
Эрдоган также отметил, что Турция "вырвалась в мировые лидеры по темпам вакцинации населения" от COVID-19. Он указал, что в Турции применено более 43 млн доз вакцин от коронавируса.
Согласно данным Минздрава Турции, за минувшие сутки в стране выявили 5,2 тыс. новых случаев COVID-19, зарегистрирован 51 летальный исход.
Как сообщалось, Россия возобновляет прерванное в середине апреля авиасообщение с Турцией с 22 июня.