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Военные РФ начали следить за авианосцем Queen Elizabeth в Средиземном море

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские военные проявляют интерес к новому британскому авианосцу Queen Elizabeth, который в рамках своей первой миссии находится в акватории Средиземного моря, сообщил во вторник телеканал Sky News.

"Мы противодействуем российской активности не в опасной или агрессивной манере; у нас есть просто другая сторона, которая действует здесь в определенном морском и воздушном пространстве", - заявил командир авианосной ударной группы, коммодор Королевского военно-морского флота Великобритании Стив Мурхаус.

Он рассказал, что после того как 18 июня авианосец начал операции против группировки ИГ (запрещена в РФ) в Ираке, российский корабль сближался с Queen Elizabeth на расстояние примерно в 30 км.

При этом, по словам коммодора, ранее в Средиземном море не наблюдалось столь активное военное присутствие разных стран, но за последнее время ситуация изменилась.

"Но с увеличившимся российским присутствием в Сирии мы начинаем видеть это (изменение - ИФ)", -пояснил он.

Он отметил, что пилоты различных стран, выполняющие задание в этом регионе, демонстрируют уважение друг к другу, а их поведение отличает профессионализм. Однако, добавил он, естественно, что появление нового авианосца вызывает повышенное внимание.

В свою очередь командир звена британских истребителей F-35 на авианосце капитан Джеймс Блэкмор заявил, что британские и российские самолеты ранее оказывались в пределах видимости друг друга.

"Это как игра в "кошки-мышки", это то, чего мы ожидали в этом регионе мира. И как вы можете представить, это первый раз, когда F-35 действуют в Восточном Средиземноморье", - сказал он.

"Так что, конечно, Россия хочет взглянуть... какие у нас авианосцы", - отметил капитан.

По данным Sky News, на Queen Elizabeth также находится 10 американских F-35 под британским командованием.

Телеканал сообщает, что авианосец и сопровождающие его корабли будут присутствовать в Средиземном море еще две-три недели, а затем группа кораблей направится через Суэцкий канал в сторону Индии, Южной Кореи и Японии.

Queen Elizabeth Великобритания Средиземное море

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