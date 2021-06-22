В Степанакерте начался митинг за отставку главы непризнанной НКР

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерте во вторник проходит многочисленный митинг с требованием отставки главы Карабаха Араика Арутюняна, передает корреспондент "Интерфакса".

Демонстранты заявляют, что Арутюнян не имел права поздравлять и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на досрочных выборах в парламент страны.

В Степанакерте также проходит митинг сторонников Арутюняна. Он, выступая на акции, выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за обеспечение мира в Карабахе. "Особую благодарность выражаю президенту России, российским миротворцам, командующему российским миротворческим контингентом Рустаму Мурадову, которые обеспечивают здесь мир. Нам вместе предстоит пройти еще долгий путь", - сказал Арутюнян.

Он также заявил, что не намерен подавать в отставку с поста главы Карабаха. "Я чувствую себя ответственным перед народом и будущими поколениями", - заявил Арутюнян.

Он также отметил, что Нагорный Карабах никогда не будет в составе Азербайджана.

20 июня Арутюнян посетил в Ереване офис правящей партии "Гражданский договор", 21 июня он поздравил Пашиняна с победой на выборах.