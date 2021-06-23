Китай выразил протест против прохода ВМС США через Тайваньский пролив

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Китай решительно выступает против проходов американских военных кораблей через Тайванский пролив, говорится в распространенном заявлении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в связи с проходом через пролив накануне эсминца ВМС США Curtis Wilbur.

Проход корабля "в полной мере показывает, что Соединенные Штаты являются величайшим создателем рисков для региональной безопасности, и мы решительно выступаем против этого", - говорится в заявлении.

В нем подчеркивается: "Американская сторона намеренно разыгрывает те же старые трюки, создавая проблемы и нарушая порядок в Тайваньском проливе".

В то же время, 7-й флот ВМС США заявил, что эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke прошел во вторник "обычный транзитным маршрутом через Тайваньский пролив" в соответствии с международным правом.

"Транзит корабля через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - отмечается в заявлении флота.

Корабли ВМС США проходят через Тайваньский пролив примерно раз в месяц, несмотря на протесты китайской стороны.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос является одним из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Однако Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой администрации предыдущего президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй.

СМИ напоминают, что администрация президента США Джо Байдена также усиливает поддержку Тайваня, в том числе стараясь добиться его включения в различные международные органы. Также США вновь начали торговые переговоры с Тайванем, замороженные еще при американском президенте Бараке Обаме.