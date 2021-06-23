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Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"
Председатель Совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне и Группа "Интерфакс" подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на внедрение в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность университета современных практик по работе с большими данными и использованию современных цифровых решений.

В онлайн-церемонии подписания соглашения приняли участие ректор университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Ли Хэчжан и председатель Совета директоров Группы "Интерфакс" Михаил Комиссар.

Таким образом, Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне, учрежденный совместно МГУ им. Ломоносова, Пекинским политехническим институтом и Муниципальным народным правительством города Шэньчжэня (далее - Совместный Университет), стал первым зарубежным участником Университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки", реализуемой Группой "Интерфакс" с 2020 года.

"Цель создания нашего Университета - углубить сотрудничество между экономическими структурами России и Китая, а также укрепить дружбу между странами. Мы уже заключили соглашения с разными российскими компаниями. Сегодняшнее подписание договора с "Интерфаксом" имеет очень важное значение для подготовки квалифицированных кадров, которые высоко востребованы на рынке труда", - подчеркнул ректор Совместного Университета Ли Хэчжан.

"Использование информационно-аналитических систем "Интерфакса" поможет китайским компаниям, работающим на рынках Евразийского пространства. А для Университета такие ресурсы полезны для учебного процесса и научных исследований", - сказал первый проректор Совместного Университета Сергей Шахрай.

"МГУ-ППИ ставит перед собой амбициозную задачу - готовить в Китае высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для реализации экономических проектов двух стран в азиатско-тихоокеанском регионе. Уверен, опыт "Интерфакса", разработчика передовых IT-решений для бизнеса в сфере управления рисками, станет драйвером нашей совместной работы", - отметил глава "Интерфакса" Михаил Комиссар.

"В рамках сотрудничества "Интерфакс" планирует, в частности, участвовать в разработке и внедрении образовательных программ Совместного Университета, предназначенных для специалистов, работающих непосредственно с российским рынком. Стороны рассматривают возможность включения в образовательный процесс модулей и программ на основе системы "СПАРК-Интерфакс", которая помогает иностранным компаниям успешно работать в России, соблюдая нормы российского и зарубежного законодательства в области compliance, due diligence, налогов", - пояснил М.Комиссар.

Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне - уникальный российско-китайский образовательный проект, инициированный в 2014 году высшим руководством России и Китая. Ключевая задача Совместного Университета - подготовка в КНР на базе лучших российских образовательных программ востребованных специалистов, в первую очередь для реализации экономических проектов двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Университет открылся в 2017 году на территории Шэньчжэня - одного из самых динамично развивающихся городов мира. Обучение ведется на трех языках (русском, китайском и английском). Студенты могут получать дипломы МГУ имени М.В. Ломоносова и Совместного Университета.

Университетская программа "Цифровые технологии для образования и науки" реализуется Группой "Интерфакс" с начала 2020 года в партнерстве с ведущими вузами страны. В числе ее задач - интеграция уникальных баз данных и современных IT-решений в образовательный процесс и научную деятельность, повышение квалификации преподавателей и научных сотрудников, а также обучение студентов практическим навыкам в области мониторинга и анализа информации, методам оценки рисков, умению принимать решения.

В рамках программы "Интерфакс" совместно с партнерами разрабатывает собственные образовательные программы, курсы и методические пособия по широкому кругу тем: анализ экономической деятельности компаний, оценка рисков, реализация комплаенс-процедур, обеспечение прозрачности госзакупок, анализ рынка госзаказа и конкуренции, налогообложение, финансовые и кредитные риски, RegTech, цифровые решения в юридической практике, анализ медиа, новостная журналистика.

Интерфакс КНР Шэньчжэнь

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