Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

В ГРУ заявили об отработке Пентагоном на Аляске нападения на Россию

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пентагон в ходе майских учений на Аляске отработал нанесение массированных ударов по территории России, заявил начальник ГРУ Игорь Костюков.

"В ходе учения Northern Edge (привлекались 15 тыс. военнослужащих) в мае этого года на Аляске американскими войсками отрабатывался вариант военной операции против "Арктического государства" (подразумевалась Россия)", - сказал Костюков на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Решались конкретные задачи по нанесению массированных ракетно-авиационных ударов, прорыву зоны ограничения (воспрещения) доступа, ведению наступательных действий с высадкой морского и воздушного десантов", - добавил Костюков.

Он также отметил, что США наращивают число учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые принимают "ярко выраженный антироссийский и антикитайский характер".

Так, по словам, начальника ГРУ, сценарии учения ВС США Valiant Shield (в районе о. Гуам, 17 тыс. чел.) и многонационального учения "Римпак" (Rim of the Pacific Exercise, "Тихоокеанское кольцо"; Гавайские о-ва, 25 стран, 25 тыс. чел.) "подразумевали урегулирование кризисной ситуации, которая стала следствием территориальных разногласий. В качестве "агрессора" рассматривался Китай", отметил Костюков.

США РФ ГРУ

Новости

Блинкен пообещал не дать РФ использовать "Северный поток 2" как оружие

Блинкен пообещал не дать РФ использовать "Северный поток 2" как оружие

ГРУ сообщило о создании в АТР аналога НАТО для противодействия России

ГРУ сообщило о создании в АТР аналога НАТО для противодействия России
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 179 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 179 млн

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"

Совместный российско-китайский Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне стал первым иностранным участником Университетской программы "Интерфакса"

Что случилось этой ночью: среда, 23 июня

Пандемия коронавируса

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Япония одобрит применение AstraZeneca для людей 60 лет и старше

Китай выразил протест против прохода ВМС США через Тайваньский пролив

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил алкоголь в местах проведения игр

Саудовцы, причастные к убийству Хашкаджи, прошли подготовку в США

Пандемия коронавируса

Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины

Президент Moderna рассказал о планах по улучшению вакцины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');