Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 595 550+437 255

Минск направит Латвии запросы о правовой помощи по поводу 22 живых эсэсовцев

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия направит Латвии запросы об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев по делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы установили около 400 живых эсэсовцев латышских легионов по всему миру, соответственно поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев. Мы ставим вопрос о производственных процедурах для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением (к ответственности) за геноцид и в ряде других стран. Мы знаем их адреса, фамилии", - сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

Генпрокуратура подготовила пакет документов с аналогичными просьбами и в другие страны мира. "Направим в ближайшее время с аналогичными просьбами по подтверждению их (эсэсовцев - ИФ) проживания, производству процессуальных действий, чтобы собрать доказательную базу их участия в геноциде мирного населения. Те зверства, которые они совершали, - они за рамками нормального человеческого восприятия. Детали следственная группа представит общественности. Эти злодеяния мы открыто будем передаваться в СМИ для открытого обсуждения", - сказал генпрокурор.

Белоруссия Латвия

Новости
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 179,5 млн человек

Киркорова сочли угрозой для нацбезопасности Украины

Киркорова сочли угрозой для нацбезопасности Украины

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Орбиту МКС подняли на 850 метров

Пандемия коронавируса

ВОЗ призвала прививать детей и подростков от коронавируса

ВОЗ призвала прививать детей и подростков от коронавируса

США запретят импорт кремния и поликремния из Синьцзяна

Глава МИД КНДР назвал контакты с Вашингтоном напрасной тратой времени

Глава МИД КНДР назвал контакты с Вашингтоном напрасной тратой времени

Бритни Спирс выступила в суде против опекунства отца

В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия

Создателя антивирусного ПО McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме

Создателя антивирусного ПО McAfee нашли мертвым в испанской тюрьме
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');