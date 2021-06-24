Минск направит Латвии запросы о правовой помощи по поводу 22 живых эсэсовцев

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия направит Латвии запросы об оказании правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев по делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

"Сегодня мы установили около 400 живых эсэсовцев латышских легионов по всему миру, соответственно поручение об оказании правовой помощи направляется в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев. Мы ставим вопрос о производственных процедурах для решения в дальнейшем вопроса, связанного с их привлечением (к ответственности) за геноцид и в ряде других стран. Мы знаем их адреса, фамилии", - сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

Генпрокуратура подготовила пакет документов с аналогичными просьбами и в другие страны мира. "Направим в ближайшее время с аналогичными просьбами по подтверждению их (эсэсовцев - ИФ) проживания, производству процессуальных действий, чтобы собрать доказательную базу их участия в геноциде мирного населения. Те зверства, которые они совершали, - они за рамками нормального человеческого восприятия. Детали следственная группа представит общественности. Эти злодеяния мы открыто будем передаваться в СМИ для открытого обсуждения", - сказал генпрокурор.