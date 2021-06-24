В Грузии предложили отменить штрафы за антипандемийные нарушения

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство Грузии внесло в парламент два законопроекта, касающихся тех лиц, которые в период пандемии коронавирусной инфекции были оштрафованы за нарушение регуляций в административном и уголовном порядке, сообщил в четверг на брифинге премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"В рамках этой инициативы амнистия коснется примерно 245 тысяч граждан и 344 юридических лиц. Речь идет о нарушении требований самоизоляции, ношения масок в общей сложности выписанных штрафов примерно на 76 миллионов лари", - сказал Гарибашвили.

По его словам, это решение было принято с учетом сложной экономической обстановки и социального положения граждан, вызванной пандемией.

"Правительство уже провело консультации с правящим большинством парламента и эта инициатива будет принята уже в ближайшие дни", - сказал Гарибашвили.