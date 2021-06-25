По юго-востоку Чехии пронесся торнадо

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Не менее трех человек погибли, около 200 получили травмы в результате торнадо, который обрушился на юго-восточные районы Чехии, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Торнадо сносил дома на своем пути и переворачивал машины. Также произошли перебои в электроснабжении, нарушено дорожное движение.

Как передает The Guardian, губернатор Южно-Моравской области Ян Гролих сказал: "То, что пришлось пережить местным жителям, было адом на земле".

Все имеющиеся спасательные подразделения действуют или направляются в пострадавшие районы, в частности в район города Годонина, где от торнадо пострадали несколько муниципалитетов, сообщил глава МВД страны Ян Гамачек.

Отмечается, что помощь пострадавшим оказывает и чешская армия, а также спасатели из Словакии и Австрии.