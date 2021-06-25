Премьер-министр Грузии заявил о готовности страны вступить в НАТО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Грузия по всем параметрам готова стать членом НАТО, заявил в пятницу в парламенте премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя ежегодный доклад о проделанной правительством работе.

По его словам, грузинские военнослужащие, участвующие в миссии НАТО в Афганистане, показали всему миру свой профессионализм.

"Я хочу искренне поблагодарить всех наших военных, возвращающихся сейчас из Афганистана, за службу родине", - сказал Гарибашвили.

Касаясь ситуации в регионе, премьер-министр отметил, что для Грузии крайне важно сохранение мира и стабильности.

"Мы продолжаем сбалансированную и взаимовыгодную политику. Очень важной составляющей этой политики было мое недавнее посредничество при поддержке США в достижении соглашения между Арменией и Азербайджаном", - сказал Гарибашвили.

Он отметил, что грузинская сторона готова продолжить посредничество между Арменией и Азербайджаном ради мира и стабильности в регионе.