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Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного

Три человека погибли и шестеро пострадали в Германии из-за нападения неизвестного
Фото: Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance via Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Три человека погибли и шесть пострадали в Вюрцбурге в результате нападения неизвестного, сообщает в пятницу газета Bild.

"Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет", - сообщила в твиттере местная полиция.

Газета сообщает, что нападавшего, вооруженного ножом, удалось остановить выстрелом в ногу. Некоторые из шести пострадавших получили тяжелые ранения, отмечает издание. На месте находится несколько карет скорой помощи и наряды полиции.

Германия Вюрцбург

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