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Песков опроверг слухи об участии российских советников в ЦАР в убийствах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Информация о причастности работающих в Центральноафриканской Республике российских военных советников к убийствам мирных жителей и грабежам является ложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник его попросили прокомментировать опубликованные New York Тimes выдержки из доклада ООН, где утверждается, что российские военные советники в ЦАР участвовали в убийствах мирных жителей и грабежах.

"Российские военные советники не могли участвовать и не участвовали ни в убийствах, ни в грабежах. Это очередная ложь", - ответил Песков.

В статье издания утверждается, что российские советники якобы убивали гражданских, грабили дома и убили людей в мечете во время операции ранее в этом году.

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. В стране работают российские военные инструкторы.

22 декабря 2020 года МИД РФ сообщил, что Россия дополнительно направила в Центральноафриканскую республику 300 военных инструкторов и уведомила об этом профильный комитет СБ ООН.

Дмитрий Песков ЦАР

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