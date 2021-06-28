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Жителей Зимбабве обучат русскому языку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запустил онлайн-курс русского языка в Институте дипломатии Зимбабве, сообщает в понедельник пресс-служба российского вуза.

"Языковые курсы СПбГУ стали первыми за последние 30 лет курсами русского языка, открытыми российской организацией в Африке", - отмечают в вузе.

Курс проводится по запросу посольства РФ в Зимбабве и рассчитан на год. Обучение проходят 50 человек, среди них - будущие абитуриенты российских вузов, преподаватели Дипломатической академии Зимбабве, а также бизнесмены и госслужащие, которым русский язык необходим для работы. Онлайн-лекции и промежуточную проверку знаний проводят в том числе опытные преподаватели подготовительного отделения СПбГУ.

В конце обучения слушатели получат сертификат об освоении онлайн-курса и будут допущены к тестированию на базе Центра языкового тестирования СПбГУ. Результатом успешной сдачи экзамена станет сертификат международного образца о достижении уровня А1 по русскому языку.

Как отметил директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин, в ближайших планах вуза открыть в Зимбабве еще несколько групп изучения русского языка, поскольку количество желающих обучаться на курсе превышает 100 человек.

СПбГУ также проводит курсы русского как иностранного в Латвии, Греции и Палестине.

СПбГУ Зимбабве

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