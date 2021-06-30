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Rio Tinto приостановит работу в ЮАР из-за преступности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Rio Tinto, одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира, приостановит операции в ЮАР из-за проблем с безопасностью.

В мае текущего года генеральный управляющий горнодобывающих операций Richards Bay Minerals, подразделения Rio Tinto в ЮАР, Нико Сварт был застрелен, когда шел на работу. Объекты компании неоднократно подвергались нападениям, в том числе отмечены случаи поджогов и краж.

Richards Bay Minerals не возобновит работу до тех пор, пока вопросы безопасности не будут решены, заявила Rio Tinto. Richards Bay Minerals является мировым лидером в извлечении тяжелых минералов из песков и крупнейшей в ЮАР компанией в сфере разработки минеральных песков.

Rio Tinto объявила о форс-мажорных обстоятельствах, мешающих ей выполнить условия контрактов с клиентами.

"Мы по-прежнему готовы предложить нашу полную поддержку следственным органам и хотим отдать должное помощи региональных и государственных органов власти, а также полиции, с которыми мы работаем над тем, чтобы компания могла безопасно возобновить операции", - заявила главный исполнительный директор подразделения минералов Rio Tinto Шинед Кауфман.

Rio Tinto давно пытается решить проблему безопасности на Richards Bay Minerals, которая связана, главным образом, с тем, что местное сообщество хочет получать от компании больше ресурсов. В 2019 году Rio Tinto также приостанавливала операции в ЮАР из-за беспорядков, в результате которых был серьезно ранен один из сотрудников Richards Bay Minerals. Тогда остановка продлилась месяц.

Rio Tinto владеет 74% Richards Bay Minerals, еще 24% принадлежит Blue Horizon – консорциуму инвесторов и местного населения, а оставшаяся доля–- сотрудникам компании.

Акции Rio Tinto теряют в цене 0,5% на торгах в Лондоне в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 10%.

Rio Tinto ЮАР

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