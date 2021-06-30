Производитель электромобилей XPeng разместит акции на $1,8 млрд

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - XPeng Inc., входящая в тройку крупнейших в Китае производителей электромобилей, обнародовала прайсинг глобального размещения 85 млн акций класса "А".

Компания предложит международным инвесторам 80,75 млн бумаг, а в рамках первичного размещения в Гонконге будет продано 4,25 млн акций по одной цене в 165 гонконгских долларов ($21,25), говорится в пресс-релизе.

Таким образом, в целом компания разместит акции на сумму 14,025 млрд долларов ($1,8 млрд) с учетом опционов.

Акции XPeng на Гонконгской фондовой бирже будут торговаться под кодом "9868" начиная с 7 июля.

В число восьми организаторов размещения входили J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch и Citigroup Global Markets Asia.

Полученные от допэмиссии денежные средства компания планирует направить на разработку новых моделей автомобилей и программного обеспечения, включая операционные системы Xpilot и Xmart, в другие технологические разработки и маркетинг, а также в развитие сети магазинов и зарядочных станций.

Акции XPeng торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) после того, как в прошлом году она провела там размещение объемом $2,5 млрд. Сейчас рыночная стоимость компании превышает $30 млрд.

Продажи XPeng в 2020 году выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом - до 27,041 тыс. автомобилей. В текущем году компания планирует выпустить на рынок третью модель электромобиля.