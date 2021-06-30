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В Белоруссии приостановили деятельность немецкого Института Гете

Также приостановлена работа Германской службы академических обменов

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии потребовали прекращения деятельности в стране Института Гете и Германской службы академических обменов, сообщил МИД Германии.

"Мы сожалеем о решении белорусской стороны приостановить всю деятельность Института Гете и Германской службы академических обменов (DAAD) в Белоруссии. Этот шаг поспособствует изоляции Белоруссии в международном масштабе", - говорится в сообщении на сайте МИД Германии.

Жертвами этого решения, отмечается в сообщении, "стали граждане Белоруссии, лишенные возможности для дальнейшей общественной и культурной деятельности".

В МИД ФРГ обратили внимание, что Институт Гете и DAAD на протяжении десятилетий обеспечивали культурные и академические мосты между Германией, Европой и Белоруссией. "Благодаря их посредничеству целые поколения белорусских ученых, деятелей культуры и заинтересованных лиц вступили в контакт и обменялись мнениями со своими немецкими коллегами. Эта работа сблизила Германию и Беларусь в социальном и культурном плане", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что Федеральное правительство продолжит работу по поддержанию культурного и социального сотрудничества между Белоруссией и Германией в будущем.

Институт Гете - германская неправительственная организация, целью которой является популяризация немецкого языка, функционирует в Белоруссии с 1993 года.

Информационное бюро DAAD начало работу в Минске в 2003 году.

Белоруссия Германия

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