Экс-глава Пентагона Рамсфелд скончался в возрасте 88 лет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд скончался в возрасте 88 лет в кругу семьи в городе Таосе (штат Нью-Мексико).

"С чувством глубокой печали мы разделяем известие о кончине Дональда Рамсфелда, американского государственного деятеля и преданного мужа, отца, деда и прадеда", - говорится в заявлении семьи Рамсфелда, распространенном американскими СМИ.

В нем отмечается, что Рамсфелд "останется в истории за его выдающиеся достижения на протяжении шести лет государственной службы", а близкие запомнят его "неизменную любовь к супруге Джойс, семье и друзьям".

Рамсфелд занимал пост шефа Пентагона в 1975-1977 годах при администрации президента Джеральда Форда и в 2001-2006 годах при президенте Джордже Буше-младшем. Во время второго строка на посту главы минобороны считался "ястребом" среди американских политиков. Рамсфелд был одним из архитекторов американских операций в Ираке и Афганистане.