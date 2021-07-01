Европейский вещательный союз приостановил членство "Белтелерадиокомпании"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейский вещательный союз (ЕВС) с 1 июля приостановил членство белорусского государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" (БТРК) в организации, говорится в распространенном сообщении EВС.

Свое решение в отношении БТРК союз объяснил невозможностью получать информацию из сервисов EВС для ее трансляции в Белоруссии. Речь идет в первую очередь о новостном, музыкальном и спортивном видах контента.

Вечером 30 июня БТРК выступила с официальным ответом в адрес Европейского вещательного союза, в котором назвала ЕВС организацией, "у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения".

"Сначала мы хотели сами выйти из Союза. Это было бы красиво, но любой фарс должен быть доведен до своей кульминации. И нам хотелось увидеть, так что же нам вменят? Мы с замиранием сердца следили за титаническим трудом сотрудников ЕВС, которые пытались обосновать весь ужас показа в нашем эфире заявления Романа Протасевича о том, что он на самом деле не умер. И они справились. Клерки ЕВС заслужили отпуск!", - говорится в эмоциональном письме БТРК.

В телерадиокомпании отметили, что председатель БТРК недавно беседовал с гендиректором ЕВС Ноэлем Карраном, однако это никак не повиляло на решение международной организации, которая, как полагают в Минске, полностью принимает сторону некоторых стран.

"В ЕВС знают, что страны Запада участвовали в подготовке переворота в Беларуси. Мы все знаем, что члены ЕВС, общественные вещатели ряда стран, являются обслугой правящих элит. Вещатели из Польши, Литвы, Чехии - их репортажи о Беларуси напоминают нам сюжеты американского телевидения в худшие годы", - говорится в письме.

Также БТРК обвинил ЕВС в игнорировании фактов избиения репортеров телерадиокомпании во время оппозиционных митингов.

В конце мая Европейский вещательный союз на заседании исполнительного комитета принял решение о приостановлении членства "Белтелерадиокомпании" в этой организации.

"Европейский вещательный союз внимательно отслеживает все, что происходит в Беларуси и в отношении нарушения свободы слова и работы СМИ. Мы неоднократно обращались к БТРК с просьбой отстаивать основные ценности СМИ - свободу слова и независимость", - говорилось в сообщении на сайте союза.

Белоруссии была предоставлена возможность в течение двух недель дать организации официальный ответ на предъявленные претензии, после чего решение исполкома должно было вступить в законную силу.