В Средиземное море вышла стратегическая подлодка ВМС США с баллистическими ракетами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американская стратегическая атомная подводная лодка Alaska (SSBN-732), оснащенная межконтинентальными баллистическими ракетами, в четверг вышла из Гибралтара в Средиземное море, сообщают в соцсетях британские наблюдатели, публикующие фотографии выхода ракетоносца в море.

По данным 6-го оперативного флота США, подлодка класса Ohio зашла на британскую базу в Гибралтаре 28 июня. Это первый за последний 21 год заход туда подобной американской субмарины.

Она несет 20 межконтинентальных баллистических ракет Trident II D-5 с разделяющимися ядерными боеголовками индивидуального наведения. Дальность действия ракет достигает 12 тыс. км.

Как следует из данных 6-го оперативного флота США, в настоящее время в Восточном Средиземноморье также находится ударная американская подлодка Montpelier (SSN 765). Она оснащена 12 пусковыми установками для крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Подлодка находится на базе Суда-Бэй на греческом острове Крит, где на нее было загружено минно-торпедное вооружение. В частности, экипаж потренировался в установке на подлодке мобильных донных мин Mk67, сообщил 6-й оперативный флот США.

Они предназначены для скрытого минирования прибрежных районов, подход к которым подводной лодки, выполняющей минную постановку, слишком опасен по причине сильной противолодочной обороны противника.