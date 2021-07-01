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Британские спутники связи OneWeb выведены на орбиту

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Очередная партия из 36 спутников связи британской компании OneWeb успешно отделилась от разгонного блока "Фрегат" после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Восточный", сообщили в "Роскосмосе".

"Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - говорится в сообщении госкорпорации в твиттере.

Прошедший запуск довел количество космических аппаратов OneWeb на орбите до 254 единиц.

Ракета стартовала ранее в четверг в 15:48 по Москве. Этот пуск стал четвертым на космодроме в нынешнем году. Предыдущий запуск прошел 28 мая.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

Как ранее сообщал глава OneWeb Грег Уайлер, всего компания планирует запустить на орбиту 1980 спутников, из них около 900 аппаратов первого поколения и около тысячи спутников второго поколения.

OneWeb Союз-2.1б

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