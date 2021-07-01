США сочли, что Россия не отвечает стандартам борьбы с торговлей людьми

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия прикладывает недостаточно усилий по предотвращению торговли людьми, власти страны в недостаточной мере пытаются исправить это положение, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США, посвященном этой проблеме в мире.

"Правительство России не отвечает полностью минимальным стандартам по сокращению объемов торговли людьми и не прикладывает для этого существенных усилий", - говорится в докладе.

Таким образом, в документе Россия отнесена к третьей категории государств, действия которых, по версии США, не отвечают минимальным стандартам борьбы против торговли людьми.

По данным Госдепартамента США, торговля рабочей силой "остается преобладающей формой торговли людьми в России, также есть случаи торговли людьми в сексуальных целях". Причем, отмечают в госдепартаменте, от принудительного труда в России страдают и иностранцы, к примеру, лица, прибывшие из стран Европы, Центральной Азии или Юго-Восточной Азии.

В документе уточняется, что проблемой остается принудительный труд северокорейских рабочих на территории России. Так, по данным Госдепартамента США, российские власти "не проверяли северокорейских рабочих на наличие признаков торговли людьми и не выявляли каких-либо северокорейских жертв торговли людьми, несмотря на достоверные сообщения в предыдущие годы о том, что КНДР принудительно эксплуатировала тысячи северокорейских рабочих (на работах в России)".

Вашингтон отмечает, что при этом Россия не "инициировала ни одного уголовного расследования в отношении лиц, подозреваемых в торговле людьми, и признала виновным только одного торговца людьми".

В госдепартаменте утверждают, что органы власти выявляют лишь незначительное число пострадавших от торговли людьми в сравнении с истинными масштабами этой проблемы, причем потенциальных ее жертв подвергают наказаниям, в том числе задержаниям и высылке из страны, но не принимают во внимание их возможное отношение к проблеме с торговлей людьми.

"Власти не предлагают никакого финансирования для программ помощи жертвам торговли людьми. Как и в прошлые годы, власти не разработали национальной стратегии и не распределили роли и обязанности в структурах, занимающихся борьбой с торговлей людьми", - заключил госдеп.

В третью категорию стран включены в общей сложности 17 стран. Среди них - Афганистан, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и другие.

В докладе содержится критика в адрес Норвегии за то, что в отчетный период не было возбуждено уголовное дело по фактам торговли людьми. Португалию раскритиковали за неспособность улучшить идентификацию жертв и отсутствие правовых гарантий защиты жертв торговли людьми. Критике подверглась и Турция за предоставление "операций, оборудования и финансовой поддержки" сирийским вооруженным ополченцам, вербующим детей-солдат.