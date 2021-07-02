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"Укрпочта" временно прекратила доставку пчел

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Укрпочта" с 1 июля приостанавливает доставку пчел за исключением пчелиных маток, сообщается на сайте компании. Доставка прекращается до обеспечения условий перевозки пчел, которые способствуют их безопасной доставке и создания условий для сохранения здоровья работников.

"Укрпочта" отмечает, что долго время она была единственным почтовым оператором, который обеспечивал подобные пересылки, хотя и не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел. Почтовый оператор констатирует, что не может влиять, например, на погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, что существенно влияет на перевозки насекомых.

"Именно поэтому "Укрпочта" временно прекращает доставку пчел, и информирует об этом заранее, чтобы пчеловоды смогли найти альтернативу сезона 2022 года", - подчеркивается в сообщении.

Для пересылки пчелиной матки будет использоваться специальная упаковка. "Укрпочта" заверила, что пересылка в бумажной упаковке сводит риски к минимуму (матки пересылаются в специальной клеточке с кормом и сопровождением несколько пчел, которые самостоятельно регулируют температурный режим пчелиной матки). Союз пчеловодов Украины "Бакфаст" заверил, что при пересылке подобным образом не было ни одного случая гибели пчеломаток.

Украина Укрпочта

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