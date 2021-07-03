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В Японии после оползня пропали без вести около 20 человек

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Японии в префектуре Сидзуока утром в субботу сошел мощный оползень, пропавшими без вести после него числятся около 20 человек, сообщает канал NHK.

Оползень сошел в городе Атами около 10:30 утра по местному времени (5:30 по московскому), он снес несколько домов, повредил городскую инфраструктуру.

Согласно информации электроэнергетической компании Tokyo Electric Power Company, более 2,8 тыс. домов в регионе остались без электричества. Проливной дождь там шел несколько дней подряд.

Местные власти запросили помощь военных для проведения спасательной операции в Атами.

На большей части территории Японии сейчас сезон дождей, который, как правило, длится несколько недель и часто вызывает наводнения и оползни.

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