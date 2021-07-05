Оливер Стоун опубликовал трейлер фильма о Нурсултане Назарбаеве

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американский режиссер Оливер Стоун представил в своих соцсетях трейлер документального фильма "Qazaq. История Золотого человека" о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве и Казахстане.

В отрывках из фильма первый президент Казахстана вспоминает годы детства, развал Советского союза, рассказывает историю Семипалатинского испытательного полигона, а также мистический смысл Золотого человека. Трейлер сопровождается видами столицы Казахстана и природы страны.

(3/3) #Nazarbayev also outlines #Kazakhstan"s nomadic history and the technological future of #Eurasia -- and it"s a bright future, in my mind. Go East, young man. Directed by @lopatonok, who did #UkraineonFire and #RevealingUkraine. Trailer linked here. https://t.co/i9c4B5B8XI — Oliver Stone (@TheOliverStone) July 4, 2021

Режиссер сообщил, что направится из Италии в Казахстан на премьеру документального фильма о Казахстане и Нурсултане Назарбаеве. Будет представлен двухчасовой отрывок фильма, общий хронометраж которого составляет восемь часов.

Стоун - американский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель трех премий "Оскар".

В 2017 году Стоун представил документальный фильм "Интервью с Путиным" о президенте России Владимире Путине.

Назарбаев руководил Казахстаном с 1990 по 2019 год. Сейчас президентом страны является Касым-Жомарт Токаев.