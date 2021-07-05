Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

Консорциум инвесторов предложил Sydney Airport покупку за $17 млрд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Sydney Airport Ltd., оператор крупнейшего в Австралии аэропорта, получила предложение о покупке от группы инвесторов, оценившей компанию в 22,3 млрд австралийских долларов ($17 млрд).

Как говорится в пресс-релизе Sydney Airport, инвесторы предлагают 8,25 доллара за акцию компании. Это на 42% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в пятницу, но ниже докризисной цены, составлявшей около 9 долларов в конце 2019 года.

В понедельник акции Sydney Airport взлетели в цене на 33,9% - до 7,78 доллара.

Сумма потенциальной сделки с учетом долга компании составит 30,4 млрд долларов, что более чем в пять раз выше цены, за которую власти Австралии продали оператора аэропорта Сиднея в 2002 году (5,6 млрд долларов), пишет Bloomberg.

В консорциум инвесторов входят фонды инфраструктурных инвестиций IFM Investors и Global Infrastructure Management, а также пенсионный фонд QSuper.

Покупка Sydney Airport может стать крупнейшей сделкой по поглощению австралийской компании. Интерес к оператору аэропорта говорит об уверенности инвесторов в том, что глобальный туризм быстро восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

До начала пандемии аэропорт Сиднея принимал ежемесячно порядка 4 млн пассажиров, однако пассажиропоток резко упал в марте прошлого года, когда власти Австралии практически полностью остановили международные перелеты и ввели ограничения на выезд из страны для своих граждан.

Границы Австралии, как ожидается, останутся закрытыми до середины 2022 года, поскольку программа массовой вакцинации в стране реализуется медленно.

Sydney Airport заявила в понедельник, что намерена оценить, "отражает ли поступившее предложение базовую стоимость аэропорта".

Австралия Sydney Airport

Новости

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар

На Кипре тушат самый крупный в новейшей истории острова природный пожар
Пандемия коронавируса

Индонезия со вторника ужесточит правила въезда для иностранцев

Британский авианосец покинул Кипр и направился к Суэцкому каналу

Британский авианосец покинул Кипр и направился к Суэцкому каналу
Пандемия коронавируса

Ростуризм сообщил о 89 россиянах, изолированных на Кубе

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

Более 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан под натиском талибов

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 июля

Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин достигло 50 человек

Американец съел 76 хот-догов, установив новый мировой рекорд

Американец съел 76 хот-догов, установив новый мировой рекорд

Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин увеличилось до 47 человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');