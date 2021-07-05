Консорциум инвесторов предложил Sydney Airport покупку за $17 млрд

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Sydney Airport Ltd., оператор крупнейшего в Австралии аэропорта, получила предложение о покупке от группы инвесторов, оценившей компанию в 22,3 млрд австралийских долларов ($17 млрд).

Как говорится в пресс-релизе Sydney Airport, инвесторы предлагают 8,25 доллара за акцию компании. Это на 42% выше стоимости бумаг на закрытие рынка в пятницу, но ниже докризисной цены, составлявшей около 9 долларов в конце 2019 года.

В понедельник акции Sydney Airport взлетели в цене на 33,9% - до 7,78 доллара.

Сумма потенциальной сделки с учетом долга компании составит 30,4 млрд долларов, что более чем в пять раз выше цены, за которую власти Австралии продали оператора аэропорта Сиднея в 2002 году (5,6 млрд долларов), пишет Bloomberg.

В консорциум инвесторов входят фонды инфраструктурных инвестиций IFM Investors и Global Infrastructure Management, а также пенсионный фонд QSuper.

Покупка Sydney Airport может стать крупнейшей сделкой по поглощению австралийской компании. Интерес к оператору аэропорта говорит об уверенности инвесторов в том, что глобальный туризм быстро восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

До начала пандемии аэропорт Сиднея принимал ежемесячно порядка 4 млн пассажиров, однако пассажиропоток резко упал в марте прошлого года, когда власти Австралии практически полностью остановили международные перелеты и ввели ограничения на выезд из страны для своих граждан.

Границы Австралии, как ожидается, останутся закрытыми до середины 2022 года, поскольку программа массовой вакцинации в стране реализуется медленно.

Sydney Airport заявила в понедельник, что намерена оценить, "отражает ли поступившее предложение базовую стоимость аэропорта".